Непомнящий: Игнашевич быстро набирается опыта и хорошо управляет «Балтикой»

Экс-тренер ряда клубов Российской Премьер-Лиги Валерий Непомнящий оценил перспективы «Балтики» на старте сезона и высказался о дебюте Сергея Игнашевича в роли главного тренера в чемпионате России.

«Я игру «Балтики» не смотрел, потому что в это время наблюдал за матчем «Ростова». Что касается поражения, то это тренерская доля. Там не всё так безнадёжно, как я потом по отчётам смотрел и по отрезкам. Там были эпизоды, когда они могли отыграться. Но не в этом дело. Главное — играть в свою игру и не отступать. Сергей быстро наберётся опыта и справится.

Удастся ли им спастись от вылета? Я не предсказатель. Например, новичок в Премьер-Лиге «Рубин» очень достойно выглядел в матче с «Локомотивом». Всё только начинается. Я бы не давал никаких прогнозов, кроме того, что Игнашевич быстро набирается опыта и хорошо управляет командой», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

«Балтика» стартовала в новом сезоне РПЛ с поражения в гостевом матче с «Сочи» (0:2). Во 2-м туре чемпионата России калининградская команда сыграет на выезде со «Спартаком». Встреча состоится в понедельник, 31 июля. Начало игры в 19:30 мск.