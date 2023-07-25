Адамов — о Кубке России: надеюсь, в этом сезоне «Зенит» его выиграет

Футболист «Зенита» Арсен Адамов высказался о Фонбет Кубке России в преддверии матча 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

«Когда судьба решается в одном матче, любой соперник проводит с нами игру жизни. Не могу сказать, что в прошлом сезоне не получилось у «Зенита», но надеюсь, что на этот раз мы возьмём и Кубок, и чемпионат — ​всё вместе. Насколько принципиально выиграть Кубок? То, что мы его давно не выигрывали, станет для нас дополнительной мотивацией. Чего жду от матча с «Ахматом»? Грозненцы — очень крепкий соперник, и игра получится для нас непростой. Но будет очень интересно, и я надеюсь, что нам удастся выиграть», — сказал Адамов пресс-службе «Зенита».

Напомним, матч 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» пройдёт сегодня, 25 июля, на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 20:45 мск.