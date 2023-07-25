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«Вест Хэм» проявляет интерес к хавбеку «Манчестер Юнайтед» Мактоминею

«Вест Хэм» проявляет интерес к хавбеку «Манчестер Юнайтед» Мактоминею
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии Скотт Мактоминей может стать игроком «Вест Хэма». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, «молотобойцы» уже связались с представителями «Юнайтед», однако на данный момент клубы не сходятся в цене за 26-летнего футболиста. Манкунианцы готовы рассмотреть предложение только с очень крупной суммой.

В сезоне-2022/2023 Мактоминей провёл 39 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Вест Хэма» ещё к одному полузащитнику английского топ-клуба.

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