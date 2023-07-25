«Локомотив» — «Урал»: Тикнизян вывел хозяев вперёд

Сегодня, 25 июля, проходит матч 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России между «Локомотивом» из Москвы и «Уралом» из Екатеринбурга. Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым (Петрозаводск). Стартовый свисток матча прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче 2:1.

На восьмой минуте встречи Тимур Аюпов открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд. На 34-й минуте Вильсон Изидор забил ответный мяч и сравнял счёт — 1:1. В начале второго тайма, на 49-й минуте, вышедший на замену Наир Тикнизян вывел «Локомотив» вперёд — 2:1.

Последний раз, не считая товарищеских матчей, команды встречались в 2022 году в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, где «Локомотив» и «Урал» закончили встречу результативной ничьей — 2:2.

Напомним, на прошедших выходных стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре чемпионата России «Локомотив» сыграл вничью с вернувшимся в высший дивизион «Рубином» (2:2), а «Урал» неожиданно обыграл московский ЦСКА (2:1).