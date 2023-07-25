«Зенит» — «Ахмат»: стартовые составы на матч Кубка России

В матче 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России встретятся «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Ахмат» из Грозного. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток). Начало игры — в 20:45 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стали известны стартовые составы команд.
«Зенит»: Васютин, Караваев, Чистяков, Алип, Круговой, Ду Кейрос, Ерохин, Мантуан, Клаудиньо, Мостовой, Сергеев.
«Ахмат»: Шелия, Челикович, Тодорович, Уциев, Семенов, Диванович, Камилов, Бериша, Быстров, Ильин, Агаларов.
Напомним, на прошедших выходных стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре чемпионата России «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» (2:0), а «Ахмат» проиграл «Крыльям Советов» (1:2).
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