Булыкин: если Дзюба продолжит забивать, то пусть снимает любые видео, нам будет всё равно

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о скандальной ситуации с форвардом железнодорожников Артёмом Дзюбой и хавбеком московской команды Дмитрием Бариновым.

«Ну, это у Слуцкого с Дзюбой надо спрашивать, что они имели в виду, потому что они уже перешли грань и непонятно, где они шутят, где реально говорят, где уже граница дозволенного. Или у Баринова спросить, что там Дзюба говорит. А так, это, конечно, не красит наш российский футбол.

Может ли из-за этого испортиться атмосфера в клубе? Всё может сказаться на «Локомотиве», и не только это. А на их имидже уже сказалось и может ещё хуже сказаться. Поэтому здесь надо понимать, кто чего хочет и к чему идёт.

Стоит ли «Локомотиву» принимать какие-то предупредительные меры в отношении Дзюбы, если ситуация совсем выйдет из-под контроля? Если это будет влиять на его игру, то, я думаю, «Локомотив» безусловно это скажет, а если не будет влиять и никак не будет затрагивать, пусть Дзюба занимается чем хочет, снимает какие угодно видео, всем будет всё равно, потому что он будет играть и забивать, а команда будет выигрывать. А вот если команда начнёт валиться и он не будет забивать, вот здесь возникнут вопросы и ему скажут, чтобы он выбрал что-то одно», — приводит слова Булыкина «ВсёПроСпорт».

Ранее бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире одного из YouTube-шоу сказал следующее: «Бара туповат, Артём рассказывал. Это Артём рассказывал мне! Я Бару не знаю».