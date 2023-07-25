Сёмин: «Спартак» подписал очень хороших игроков, особенно Бонгонда

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о трансферной политике «Спартака» в летнее трансферное окно, а также оценил трансфер нападающего Тео Бонгонда.

«Спартак» подписал хороших игроков, очень хороших. Особенно Бонгонда из «Кадиса». Он очень мощно выступал за испанский клуб. «Спартак», наверное, активнее остальных в летнее трансферное окно», — приводит слова Сёмина RT.

Напомним, 27-летний Бонгонда перешёл в «Спартак» в июле этого года. Соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до июня 2025 года. По информации СМИ, «Спартак» заплатил за Бонгонда около € 7 млн. Ранее, 10 июля, красно-белые подписали полузащитника Хесуса Медину, заключив контракт до конца июня 2026 года. Этот переход стал первым прямым трансфером из ЦСКА в «Спартак» за 29 лет. Предыдущий подобный трансфер был совершён в 1994 году.