«Локомотив» обыграл «Урал» в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 25 июля, прошёл матч 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России между «Локомотивом» из Москвы и «Уралом» из Екатеринбурга. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым (Петрозаводск). Стартовый свисток матча прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Локомотив» обыграл «Урал» со счётом 2:1.
На восьмой минуте встречи Тимур Аюпов открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд. На 34-й минуте Вильсон Изидор забил ответный мяч и сравнял счёт — 1:1. В начале второго тайма, на 49-й минуте, вышедший на замену Наир Тикнизян вывел «Локомотив» вперёд и установил окончательный счёт в матче – 2:1.
Последний раз, не считая товарищеских матчей, команды встречались в 2022 году в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, где «Локомотив» и «Урал» закончили встречу результативной ничьей — 2:2.
Напомним, на прошедших выходных стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре чемпионата России «Локомотив» сыграл вничью с вернувшимся в высший дивизион «Рубином» (2:2), а «Урал» неожиданно обыграл московский ЦСКА (2:1). Следующий матч в рамках Кубка России «Локомотив» проведёт с «Рубином» 8 августа, а «Урал» в тот же день встретится с «Ростовом».
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