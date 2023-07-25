«Пари НН» обыграл «Динамо» в серии пенальти в матче группы D Кубка России

Завершился матч 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Пари НН» обыграл «Динамо» в серии пенальти (4:3; основное время — 1:1).

Обе команды активно начали матч и сумели обменяться голами уже до 10-й минуты: сначала на седьмой минуте счёт открыл футболист «Пари НН» Эдгар Севикян, а уже спустя две минуты точным ударом отметился полузащитник «Динамо» Ярослав Гладышев. После этого за более чем 80 минут матча не было забито ни одного гола. Основное время игры так и завершилось — 1:1. В серии пенальти точнее были нижегородские футболисты — 4:3. В составе «Динамо» с «точки» промахнулись Денис Макаров и Сергей Паршивлюк.

В 1-м туре текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» дома уступило «Краснодару» (1:3), а «Пари НН» в родных стенах проиграл «Зениту» (0:2).