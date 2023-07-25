Сёмин: ЦСКА, «Спартак», «Локо», «Краснодар», «Динамо» поборются с «Зенитом» за чемпионство

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какие клубы Российской Премьер-Лиги будут бороться за чемпионство с «Зенитом» в новом сезоне.
«ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» и «Динамо» в состоянии бороться с «Зенитом» за чемпионское звание. Многое будет зависеть от того, как они готовы к сезону, как пройдёт комплектация составов, какой клуб лучше справится на организационном уровне, — всё в комплексе», — приводит слова Сёмина RT.
Напомним, в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» финишировал шестым. Динамовцы завершили чемпионат России на девятом месте. «Локомотив» финишировал на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 45 очков в 30 матчах. «Спартак» в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги занял третье место, набрав 54 очка в 30 матчах. ЦСКА завершил чемпионат на втором месте. Чемпионом страны стал «Зенит».
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