ЦСКА не собирается продавать Виллиана Рошу, несмотря на высокий интерес к игроку

Московский ЦСКА не намерен продавать бразильского защитника команды Виллиана Рошу в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».
По информации источника, ЦСКА не желает вести переговоры с другими клубами о продаже 28-летнего футболиста, несмотря на высокий интерес к игроку в это трансферное окно. Бразилец также хочет остаться в московском клубе и не намерен просить отпустить его в другую команду.
Напомним, ранее появлялась информация, что бразильскому «Фламенго» предложили подписать Рошу. Также сообщалось, что у ЦСКА есть предложение по Виллиану из Саудовской Аравии, также с игроком ведёт переговоры турецкий «Фенербахче».
Виллиан Роша стал игроком ЦСКА 1 сентября 2022 года. 10 сентября в матче с «Краснодаром» бразилец дебютировал в Российской Премьер-Лиге. В составе армейского клуба защитник стал победителем Кубка России и серебряным призёром РПЛ в сезоне-2022/2023. 28-летний игрок провёл за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал результативную передачу.
- 25 июля 2023
-
22:18
-
22:15
-
22:14
-
22:13
-
22:11
-
22:09
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:54
-
21:45
-
21:30
-
21:29
-
21:28
-
21:25
-
21:18
-
21:15
-
21:10
-
21:03
-
21:01
-
20:58
-
20:58
-
20:55
-
20:46
-
20:40
-
20:33
-
20:30
-
20:27
-
20:24
-
20:19
-
20:15
-
20:02
-
20:01
-
20:00
-
19:58