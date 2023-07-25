ЦСКА не собирается продавать Виллиана Рошу, несмотря на высокий интерес к игроку

Московский ЦСКА не намерен продавать бразильского защитника команды Виллиана Рошу в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, ЦСКА не желает вести переговоры с другими клубами о продаже 28-летнего футболиста, несмотря на высокий интерес к игроку в это трансферное окно. Бразилец также хочет остаться в московском клубе и не намерен просить отпустить его в другую команду.

Напомним, ранее появлялась информация, что бразильскому «Фламенго» предложили подписать Рошу. Также сообщалось, что у ЦСКА есть предложение по Виллиану из Саудовской Аравии, также с игроком ведёт переговоры турецкий «Фенербахче».

Виллиан Роша стал игроком ЦСКА 1 сентября 2022 года. 10 сентября в матче с «Краснодаром» бразилец дебютировал в Российской Премьер-Лиге. В составе армейского клуба защитник стал победителем Кубка России и серебряным призёром РПЛ в сезоне-2022/2023. 28-летний игрок провёл за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал результативную передачу.