Личка: игроки «Динамо» постепенно привыкают к требованиям. Пенальти — лотерея

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча 1‑го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН» (1:1, 3:4 — по пенальти) отметил, что игроки московской команды постепенно привыкают к требованиям его штаба.

«У нас сегодня было семь игроков между 20 и 22 годами. Для них это отличная возможность играть с такой командой, как «Пари НН». Понятно, что у обеих команд были шансы забить второй гол. Пенальти — лотерея, сегодня чуть больше повезло нижегородцам. Илья Купцов сыграл на воротах, Бессмертный также был хорош. Это будущее «Динамо». Нужно дать им игровую практику.

Понятно, что по результату я недоволен, но по игре получилось лучше, чем с «Краснодаром». Много индивидуальных ошибок? Понятно, какие у меня требования. Игроки постепенно привыкают. Нужно время, иногда учишься и через такие ошибки. У нас было два‑три момента, когда мы теряли мяч и давали сопернику возможность забить. Очень важна конкуренция в команде, когда у тебя 20 футболистов, эти молодые игроки толкают в спину тех, кто был в матче с «Краснодаром», так как надо работать, показывать, что ты лучший», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».