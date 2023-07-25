Глава «Локомотива» Нагорных оценил стартовые матчи команды в РПЛ и Кубке

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал результаты стартовых матчей железнодорожников в Российской Премьер-Лиге, а также в Фонбет Кубке России.

«Первые матчи сезона всегда сложные! У нас они были именно такие. Но наша команда справилась с задачей — мы довольны», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 25 июля, прошёл матч 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Кубка России между «Локомотивом» из Москвы и «Уралом» из Екатеринбурга. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток матча прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Локомотив» обыграл «Урал» со счётом 2:1. Ранее, на прошедших выходных, стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре чемпионата России железнодорожники сыграли вничью с вернувшимся в высший дивизион «Рубином» (2:2).