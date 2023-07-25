«Зенит» — «Ахмат»: Густаво Мантуан вывел хозяев вперёд

В эти минуты проходит матч 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Ахматом» из Грозного. Встречу принимает стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток). Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первого забитого гола, несмотря на обилие моментов, зрителям пришлось ждать до 39-й минуты. Густаво Мантуан открыл счёт в матче, воспользовавшись аккуратной скидкой Ивана Сергеева.
Напомним, на прошедших выходных стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре чемпионата России «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» (2:0), а «Ахмат» уступил «Крыльям Советов» (1:2).
- 25 июля 2023
-
22:19
-
22:18
-
22:15
-
22:14
-
22:13
-
22:11
-
22:09
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:54
-
21:45
-
21:30
-
21:29
-
21:28
-
21:25
-
21:18
-
21:15
-
21:10
-
21:03
-
21:01
-
20:58
-
20:58
-
20:55
-
20:46
-
20:40
-
20:33
-
20:30
-
20:27
-
20:24
-
20:19
-
20:15
-
20:02
-
20:01
-
20:00