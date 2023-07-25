«Зенит» — «Ахмат»: Густаво Мантуан вывел хозяев вперёд

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В эти минуты проходит матч 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Ахматом» из Грозного. Встречу принимает стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток). Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первого забитого гола, несмотря на обилие моментов, зрителям пришлось ждать до 39-й минуты. Густаво Мантуан открыл счёт в матче, воспользовавшись аккуратной скидкой Ивана Сергеева.

Напомним, на прошедших выходных стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре чемпионата России «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» (2:0), а «Ахмат» уступил «Крыльям Советов» (1:2).