Сарычев считает, что потенциал Сафонова выше, чем у Акинфеева

Четырёхкратный чемпион Южной Кореи и победитель Кубка чемпионов азиатских стран Валерий Сарычев поделился мнением о лучших вратарях Российской Премьер-Лиги на данный момент.
«Я смотрю все матчи чемпионата России в интернете. Конечно, в основном слежу за игрой вратарей: насколько кто прогрессирует, как поменялся стиль игры. Мне интересно это до сих пор.
Кого из голкиперов могу отметить? Я очень рассчитывал на Сафонова и был уверен, что у него хорошо сложится прошедший сезон. Я ставил на то, что его прогресс будет продолжаться. Увы, сезон-2022/2023 у Матвея не сложился. Лантратов сделал правильный шаг, перейдя в «Локомотив». Не могу ничего сказать про «Зенит», потому что в Санкт-Петербурге вратарская линия не играет ключевую роль.
Акинфеев — лучший вратарь в истории РПЛ? Сто процентов. Это человек, который действительно доказал, что лучший во всех отношениях. Даже в прошедшем сезоне Акинфеев лучший. Хоть и прочили Сафонову большое будущее. И у него действительно, на мой взгляд, потенциал выше, чем у Игоря, но его ведь нужно реализовать.
Акинфеев реализовал себя на все 100%, поэтому он самый стабильный, опытный и эффективный. Важнейший момент – психология. Если вратарь может быстро восстановиться после неудач и после успехов тоже – это козырная карта. Акинфеев очень здорово умеет контролировать свою психологию. Большой вклад в развитие Игоря внёс Вячеслав Чанов», – приводит слова Сарычева Metaratings.
- 25 июля 2023
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