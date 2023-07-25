Агент Николсона сообщил, что форвард получил от «Спартака» дополнительные дни отдыха

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, сообщил, что его клиент получил от руководства московского клуба дополнительные дни отдыха.
«Николсон получил ещё несколько дополнительных дней. Скоро Шамар вернётся обратно», — сказал Портега в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
26-летний ямайский форвард пополнил состав «Спартака» в январе 2022 года. В сезоне-2022/2023 на счету Николсона 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя мячами и двумя ассистами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4,5 млн.
Ранее сообщалось, что столичный клуб готов расстаться с Николсоном этим летом, если за него предложат не менее € 7 млн. Форвард был интересен турецкому «Галатасараю».
- 25 июля 2023
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