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Агент Николсона сообщил, что форвард получил от «Спартака» дополнительные дни отдыха

Агент Николсона сообщил, что форвард получил от «Спартака» дополнительные дни отдыха
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Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, сообщил, что его клиент получил от руководства московского клуба дополнительные дни отдыха.

«Николсон получил ещё несколько дополнительных дней. Скоро Шамар вернётся обратно», — сказал Портега в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

26-летний ямайский форвард пополнил состав «Спартака» в январе 2022 года. В сезоне-2022/2023 на счету Николсона 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя мячами и двумя ассистами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4,5 млн.

Ранее сообщалось, что столичный клуб готов расстаться с Николсоном этим летом, если за него предложат не менее € 7 млн. Форвард был интересен турецкому «Галатасараю».

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