Дзюба: что сделать, чтобы я опять начал общаться с прессой? Придумать нормальные вопросы

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, что нужно сделать, чтобы он опять начал общаться с прессой. Напомним, сегодня «Локомотив» обыграл «Урал» в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России, матч закончился со счётом 2:1 в пользу железнодорожников. Дзюба вышел на поле на 61-й минуте.

«Что сделать, чтобы я опять начал общаться с прессой? Придумать нормальные вопросы», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале. Предыдущий сезон железнодорожники завершили на восьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 матчах.

Российский нападающий прежде выступал за такие команды, как «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Ростов», «Томь» и «Спартак». В сезоне-2022/2023 Артём Дзюба забил восемь голов в 11 матчах Российской Премьер-Лиги за «Локомотив».