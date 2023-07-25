Сарвели: Тикнизян — хороший футболист. Думаю, у него есть шанс уехать в топ-чемпионат

Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели оценил игру защитника железнодорожников Наира Тикнизяна, а также рассказал, есть ли у него шансы уехать в топ-чемпионат. Напомним, сегодня «Локомотив» обыграл «Урал» в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России. Матч закончился со счётом 2:1, Тикнизян забил победный гол на 49-й минуте встречи.
«Тикнизян — хороший футболист. Думаю, у него есть шанс уехать в топ-чемпионат», — передаёт слова Сарвели корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
24-летний Тикнизян играет за «Локомотив» с 2021 года. В состав железнодорожников он перешёл из ЦСКА за € 5 млн. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 2,5 млн. В 37 матчах прошлого сезона Тикнизян забил пять голов и сделал пять результативных передач.
- 25 июля 2023
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