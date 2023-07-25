Форвард «Локомотива» Сарвели высказался о победе над «Уралом» в Кубке

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели прокомментировал победу железнодорожников над «Уралом» (2:1) в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Вторую игру подряд пропускаем вначале. Это вносит свои коррективы в игру — постепенно приходится переламывать ход матча. Видимо, где-то недорабатываем. Будем исправлять», — передаёт слова Сарвели корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

25-летний Сарвели стал игроком железнодорожников этим летом. Прежде российский нападающий выступал за «Сочи», «Крылья Советов» и «Чертаново». В прошлом сезоне Владислав провёл 24 матча в рамках Российской Премьер-Лиги за «Сочи» и забил четыре гола.

Следующий матч в рамках Кубка России «Локомотив» проведёт с «Рубином» 8 августа.