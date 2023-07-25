Форвард «Локомотива» Изидор рассказал о личных целях на сезон

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о личных целях на новый сезон Российской Премьер-Лиги.

«В новом сезоне хочу максимально помочь команде: забивать как можно больше и отдавать голевые передачи», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Игрок перешёл в московский клуб из «Монако» за € 3,5 млн.

В сезоне-2022/2023 Изидор провёл 24 матча за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.