Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Локомотива» Изидор рассказал о личных целях на сезон

Форвард «Локомотива» Изидор рассказал о личных целях на сезон
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о личных целях на новый сезон Российской Премьер-Лиги.

«В новом сезоне хочу максимально помочь команде: забивать как можно больше и отдавать голевые передачи», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Игрок перешёл в московский клуб из «Монако» за € 3,5 млн.

В сезоне-2022/2023 Изидор провёл 24 матча за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Материалы по теме
Сарвели: Тикнизян — хороший футболист. Думаю, у него есть шанс уехать в топ-чемпионат
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023