Игрок «Локо» Изидор: очень рад, что меня сравнивают с Анри. Он был моим кумиром с детства

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор отметил, что ему льстят сравнения с экс-форвардом «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри.
«Я очень рад, что меня сравнивают с Анри. Он был моим кумиром с детства. Я смотрел очень много игр и видео с его участием. Возможно, поэтому на поле похож на него. Но такое сравнение всегда льстит», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
К «Локомотиву» Изидор присоединился зимой 2022 года. Контракт форварда с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.
По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 играх. Вильсон Изидор отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей в 20 матчах.
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