Марио Фернандес дебютировал за «Зенит» в матче с «Ахматом», заменив Ду Кейроса

Бразильский защитник «Зенита» Марио Фернандес дебютировал за сине-бело-голубых, выйдя на замену вместо Ду Кейроса на 63-й минуте матча 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России с «Ахматом» из Грозного.

Напомним, ранее, 17 июля, «Зенит» объявил о переходе 32-летнего бразильского защитника в качестве свободного агента. Контракт Фернандеса с «Зенитом» подписан на один год с возможностью продления ещё на сезон.

До этого Фернандес десять лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год. В 2022 году игрок приостановил карьеру, вернулся в Бразилию и провёл несколько матчей за «Интернасьонал». ЦСКА вёл переговоры о возвращении защитника, но трансфер так и не состоялся. После этого «Зенит» вышел на представителей Фернандеса и договорился с футболистом о переходе.