Галактионов: цель — вернуть «Локомотив» на высокие позиции по качеству игры и результатам

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что видит целью железнодорожников возвращение на высокие позиции по игре и результатам.

«Нам необходимо добиваться результатов. Наша цель — вернуть «Локомотив» на высокие позиции по качеству игры и результатам. Все прекрасно понимают, что не будет лёгких игр в Кубке и чемпионате. Все команды сбалансированы: в том числе и те, что вышли из ФНЛ.

Старт сезона показал, что всё очень крепко и ровно. К нам теперь тоже будет другое отношение. Надо проявлять сверхусилия: вытаскивать из себя все лидерские качества и самоотдачу. Думаю, руководители уже озвучили задачу. Нет смысла повторяться», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.