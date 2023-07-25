Главный тренер «Локо» Галактионов высказался о победе над «Уралом» в Кубке

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу в матче 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России с «Уралом» (2:1).

«В кубковом матче было много ротации и изменений. Понятно, что сыгранности в таком сочетании не хватало. Пропустили быстрый мяч, но ребята большие молодцы, что сумели переломить ход игры. Даже могли забивать третий мяч», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 25 июля, прошёл матч 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России между «Локомотивом» из Москвы и «Уралом» из Екатеринбурга. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток матча прозвучал в 18:30 по московскому времени. Локомотив» обыграл «Урал» со счётом 2:1.