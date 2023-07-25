Главный тренер «Локо» Галактионов высказался о победе над «Уралом» в Кубке

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу в матче 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России с «Уралом» (2:1).
«В кубковом матче было много ротации и изменений. Понятно, что сыгранности в таком сочетании не хватало. Пропустили быстрый мяч, но ребята большие молодцы, что сумели переломить ход игры. Даже могли забивать третий мяч», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, сегодня, 25 июля, прошёл матч 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России между «Локомотивом» из Москвы и «Уралом» из Екатеринбурга. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток матча прозвучал в 18:30 по московскому времени. Локомотив» обыграл «Урал» со счётом 2:1.
- 25 июля 2023
-
23:46
-
23:42
-
23:41
-
23:36
-
23:35
-
23:32
-
23:24
-
23:20
-
23:20
-
23:07
-
23:06
-
22:59
-
22:49
-
22:46
-
22:40
-
22:35
-
22:32
-
22:29
-
22:25
-
22:24
-
22:19
-
22:18
-
22:15
-
22:14
-
22:13
-
22:11
-
22:09
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:54
-
21:45
-
21:30
-
21:29
-
21:28