Алаев: трансфер Малкома за рекордные деньги — отличная реклама для РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев объяснил плюсы и минусы перехода лидера «Зенита» Малкома в «Аль‑Хиляль» из Саудовской Аравии.

«Смотрю на его отъезд с двух сторон. С одной стороны, у нас уехал лучший игрок прошлого сезона, причём однозначно лучший — это показало голосование. MVP уехал. Конечно же, нас расстраивает, когда лига теряет главную звезду. Но, с другой стороны, мы понимаем, какие сейчас реалии — активность клубов из Саудовской Аравии, тот факт, что мы не играем в еврокубках. Это точно не способствует удержанию и привозу новых звёзд.

Тем не менее из нашего чемпионата уезжает футболист за рекордные для Саудовской Аравии 60 млн евро. Я всегда стараюсь быть оптимистом, смотреть позитивно на вещи. Трансфер Малкома — отличная реклама для РПЛ. Из нашего чемпионата можно уехать за рекордные деньги в другую лигу.

Когда клубы будут вести переговоры по другим футболистам, этот трансфер будет способствовать приезду новых звёзд. Будем скучать по Малкому, спасибо ему за всё, но уверен, что уже в этом сезоне появится кто‑то другой. Точно будет новый MVP», — цитирует Алаева «Матч ТВ».