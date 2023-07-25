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Галактионов ответил, собирается ли «Локомотив» усилить позицию центрального защитника

Галактионов ответил, собирается ли «Локомотив» усилить позицию центрального защитника
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос журналиста, собираются ли железнодорожники усиливать позицию центрального защитника.

«Сегодня мы очень рады, что у нас в составе большое количество молодых российских футболистов, которые прибавляют и развиваются. С учётом сегодняшней ситуации развитие российских футболистов в приоритете. Но если будет футболист хорошего уровня, который усилит команду, — и не так важно, какой национальности, — то мы постараемся его взять», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

На данный момент в заявке «Локомотива» числятся шесть центральных защитников. В прошлом сезоне московская команда пропустила 46 мячей в 30 играх чемпионата России.

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