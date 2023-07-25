Дьяков оценил старт «Динамо» под руководством Лички

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался о старте сезона в исполнении бело-голубых под руководством нового главного тренера Марцела Лички.

«Никаких «звоночков» нет, сейчас идёт процесс построения команды, тем более в матче Кубка команда играла вторым составом. Был в воротах молодой вратарь, и ничего страшного в этом поражении нет», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

Напомним, «Динамо» проиграло два стартовых матча: в чемпионате России команда уступила на своём поле «Краснодару» (1:3), а на выезде на групповом этапе Кубка России в серии пенальти проиграла «Пари НН» после ничьей (1:1) в основное время. Следующую игру «Динамо» проведёт в субботу, 29 июля. Бело-голубые на выезде встретятся с «Крыльями Советов» в рамках РПЛ.