«Аль-Иттифак» вслед за Дембеле подписал защитника «Брюгге» Хендри
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Защитник «Брюгге» и сборной Шотландии Джек Хендри в ближайшее время станет игроком саудовского «Аль-Иттифака». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, после перехода форварда «Лиона» Муссы Дембеле в качестве свободного агента в «Аль-Иттифак» саудовцы сразу же завершили сделку по трансферу Хендри.
Сообщается, что 28-летний игрок успешно прошёл медицинское обследование и подписал все необходимые документы.
В сезоне-2022/2023 Хендри провёл девять матчей за «Брюгге» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с бельгийским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.
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