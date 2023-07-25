«Аль-Иттифак» вслед за Дембеле подписал защитника «Брюгге» Хендри

Защитник «Брюгге» и сборной Шотландии Джек Хендри в ближайшее время станет игроком саудовского «Аль-Иттифака». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, после перехода форварда «Лиона» Муссы Дембеле в качестве свободного агента в «Аль-Иттифак» саудовцы сразу же завершили сделку по трансферу Хендри.

Сообщается, что 28-летний игрок успешно прошёл медицинское обследование и подписал все необходимые документы.

В сезоне-2022/2023 Хендри провёл девять матчей за «Брюгге» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с бельгийским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.