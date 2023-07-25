Жереми Бога перешёл из «Аталанты» в «Ниццу»

26-летний полузащитник «Аталанты» Жереми Бога перешёл в «Ниццу». Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.
По информации журналиста Николо Скиры, сумма трансфера, выплаченная за ивуарийского футболиста, составила около € 20 млн, из которых € 18 млн будут переведены сразу, а € 2 млн могут поступить в дальнейшем в качестве бонусов. С 26-летним игроком подписали контракт до конца июня 2027 года.
Бога выступал за «Аталанту» на протяжении двух лет (с 2021 года). В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.
- 25 июля 2023
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