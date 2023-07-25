Кубок России по футболу: результаты матчей 25 июля, турнирная таблица

Сегодня, 25 июля, прошли первые матчи группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В группе B «Локомотив» обыграл «Урал» (2:1), в группе C «Зенит» одержал уверенную победу над «Ахматом» (2:0), а в группе D «Динамо» и «Пари Нижний Новгород» определили победителя в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:4 — по пенальти).

Результаты матчей 25 июля:

«Локомотив» — «Урал» — 2:1;

«Зенит» — «Ахмат» — 2:0;

«Пари Нижний Новгород» — «Динамо» — 1:1 (4:3 — по пенальти).

Завтра, 26 июля, состоятся матчи «Оренбург» — ЦСКА, «Крылья Советов» — «Балтика», «Факел» — «Сочи» и «Ростов» — «Рубин».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. Армейцы в Суперфинале прошлого сезона обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти). Нынешний розыгрыш Кубка страны пройдёт в период с 25 июля 2023 года по 1 июня 2024-го.