Кубок России по футболу: результаты матчей 25 июля, турнирная таблица

Сегодня, 25 июля, прошли первые матчи группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В группе B «Локомотив» обыграл «Урал» (2:1), в группе C «Зенит» одержал уверенную победу над «Ахматом» (2:0), а в группе D «Динамо» и «Пари Нижний Новгород» определили победителя в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:4 — по пенальти).
Результаты матчей 25 июля:
«Локомотив» — «Урал» — 2:1;
«Зенит» — «Ахмат» — 2:0;
«Пари Нижний Новгород» — «Динамо» — 1:1 (4:3 — по пенальти).
Завтра, 26 июля, состоятся матчи «Оренбург» — ЦСКА, «Крылья Советов» — «Балтика», «Факел» — «Сочи» и «Ростов» — «Рубин».
Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. Армейцы в Суперфинале прошлого сезона обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти). Нынешний розыгрыш Кубка страны пройдёт в период с 25 июля 2023 года по 1 июня 2024-го.
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