Сенников: Тикнизяну самое время уезжать в Европу, но я думаю, что он останется в «Локо»

Бывший футболист Дмитрий Сенников прокомментировал возможный переход защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна в европейский клуб.

«Уедет ли Тикнизян в Европу? Все возможно. Тем более у «Локомотива» на этой позиции есть Самошников и Сильянов. Если появится предложение, которое устроит клуб и игрока, то Тикнизян может уехать в Европу. Наверное, сейчас самое время уезжать.

Но мне кажется, что он всё же останется в команде. Кто должен пригласить Тикнизяна, чтобы он ушёл из «Локомотива»? Наверное, кто-то из Серии А или чемпионата Испании, Франции, Германии», — приводит слова Сенникова Metaratings.

24-летний Тикнизян играет за «Локомотив» с 2021 года. В состав железнодорожников он перешёл из ЦСКА за € 5 млн. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 2,5 млн. В 37 матчах прошлого сезона Тикнизян забил пять голов и сделал пять результативных передач.