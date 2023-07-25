Глава РПЛ Алаев: 40 тысяч проданных абонементов? Не устраивает эта цифра, хотим 400 тысяч

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал количество абонементов, проданных клубами Российской Премьер-Лиги перед 1-м туром, а также рассказал, к какой цифре стремится лига.

«Все клубы РПЛ продали 40 тысяч абонементов, устраивает ли меня эта цифра? Конечно, не устраивает. Конечно, хочу больше, чтобы было 400 тысяч абонементов, но есть реальность. Мы все вместе ведём эту работу, чтобы вернуть болельщиков, чтобы им стало комфортнее. Хочу, чтобы только у «Спартака» и «Зенита» было по 40 тысяч абонементов. Но сейчас цифра такая. Нас она не устраивает, но мы делаем всё, чтобы её изменить. Верю, что мы всё преодолеем — бойкоты, все трудности. Хочу, чтобы был аншлаг на всех матчах РПЛ», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Напомним, на прошедших выходных стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. Семь команд чемпионата России стартовали с победы: «Краснодар», «Зенит», «Сочи», «Спартак», «Крылья Советов», «Ростов» и «Урал». В 1-м туре была зафиксирована всего одна ничья – «Локомотив» на своём поле разделил очки с вернувшимся в высший дивизион «Рубином».