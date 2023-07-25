Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Ахматом» в стартовом матче Кубка России

Главный тренер петербуржского «Зенита» Сергей Семак высказался о победе своей команды в стартовом матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России над грозненским «Ахматом» (2:0).

«Настоящая кубковая игра, первый тайм мне понравился, играли активно, но во второй половине немного отдали инициативу. После второго гола стало полегче, довели матч до победы. Спасибо болельщикам, что пришли!» — приводит слова Семака пресс-служба петербуржского клуба.

«Зенит» одолел «Ахмат» благодаря двум голам бразильских футболистов — Густаво Мантуана и Клаудиньо. Следующий матч с грозненцами в группе C Пути РПЛ Кубка России сине-бело-голубые проведут в среду, 20 сентября. На прошлой неделе «Зенит» в матче первого тура чемпионата России обыграл «Пари Нижний Новгород» (2:0).