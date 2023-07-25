Паршивлюк — об игре «Динамо»: верим, что этот футбол — наш. Будем гнуть свою линию

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк после матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН» (1:1, 3:4 — по пенальти) заявил, что бело‑голубые продолжат играть в тот футбол, который пытается им поставить Марцел Личка.

«Всё, что было у наших ворот, мы создали сами себе, поэтому всегда была опасность и напряжение, когда мы владели мячом. Но это тот стиль, к которому мы идём, и без ошибок не бывает результата. Ошибки — часть развития команды, мы верим, что этот футбол — наш.

Будем продолжать гнуть свою линию, избегая такого количества ошибок. Понимает ли команда, чего хочет главный тренер? Да‑да, нам много показывали, что выход из обороны должен быть через мяч, надо делать как можно меньше длинных передач. Понятно, что есть ошибки, но без них этот процесс идти не будет», — приводит слова Паршивлюка «Матч ТВ».