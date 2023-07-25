«Генк» сыграл вничью с «Серветтом» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Сегодня, 25 июля, прошёл первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между бельгийским «Генком» и швейцарским «Серветтом». Встреча прошла на стадионе «Стад де Женев» (Ланси, Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 21:30 по московскому времени.

«Генк» открыл счёт в матче на 21-й минуте после гола нападающего Толувалесе Арокодаре с передачи Патрика Грошовски. Большую часть матча «Генк» вёл в счёте, но на 78-й минуте встречи защитник «Серветта» Стив Руй сравнял счёт в матче. Таким образом, встреча закончилась со счётом 1:1.

И «Серветт», и «Генк» начали свой путь в турнире со второго квалификационного раунда. Ответная встреча между командами состоится 2 августа, «Генк» будет принимать швейцарскую команду у себя дома.