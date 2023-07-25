«Генк» сыграл вничью с «Серветтом» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
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Сегодня, 25 июля, прошёл первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между бельгийским «Генком» и швейцарским «Серветтом». Встреча прошла на стадионе «Стад де Женев» (Ланси, Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 21:30 по московскому времени.
«Генк» открыл счёт в матче на 21-й минуте после гола нападающего Толувалесе Арокодаре с передачи Патрика Грошовски. Большую часть матча «Генк» вёл в счёте, но на 78-й минуте встречи защитник «Серветта» Стив Руй сравнял счёт в матче. Таким образом, встреча закончилась со счётом 1:1.
И «Серветт», и «Генк» начали свой путь в турнире со второго квалификационного раунда. Ответная встреча между командами состоится 2 августа, «Генк» будет принимать швейцарскую команду у себя дома.
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2023, вторник. 21:30 МСК
Серветт
Женева, Швейцария
Окончен
1 : 1
Генк
Генк, Бельгия
0:1 Арокодаре – 21' 1:1 Руй – 78'
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