Семак рассказал о селекционной политике «Зенита» до закрытия трансферного окна

Главный тренер петербуржского «Зенита» Сергей Семак высказался о селекционной политике клуба во время оставшейся части летнего трансферного окна.
«Наша работа на трансферном рынке ведётся беспрерывно. У нас всегда есть кандидаты на усиление. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Семака пресс-служба петербуржского клуба.
В текущее трансферное окно состав «Зенита» пополнили пять футболистов: к петербуржской команде присоединились вратарь Денис Адамов, защитники Марио Фернандес и Страхиня Эракович, а также полузащитники Александр Коваленко и Ду Кейрос. Хавбек Далер Кузяев покинул «Зенит» на правах свободного агента и перешёл во французский «Гавр».
Недавно в СМИ сообщалось о возможном трансфере форварда сине-бело-голубых Малкома в саудовский «Аль-Хиляль» за € 60 млн. Ранее Семак высказался о победе своей команды в первом матче Кубка России — 2023/2024.
- 25 июля 2023
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