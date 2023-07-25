Семак: не сомневаюсь, что Эракович будет нам полезен

Главный тренер петербуржского «Зенита» Сергей Семак высказался о недавнем трансфере сербского защитника Страхини Эраковича.
«Мы наблюдали за Эраковичем в течение двух лет. Я не сомневаюсь, что он нам поможет, его уровень нам хорошо известен. Это игрок быстрый и цепкий, такие защитники очень важны для нас», — приводит слова Семака пресс-служба петербуржского клуба.
Напомним, «Зенит» перехватил Эраковича у московского «Спартака». Петербуржцы подписали контракт с защитником национальной команды Сербии по схеме «4+1».
Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». В основной команде он выступал с 2020 года. Защитник дебютировал за сборную Сербии в июне прошлого года в матче Лиги наций с национальной командой Норвегии.
Ранее Семак высказался о селекционной политике «Зенита» на оставшуюся часть летнего трансферного окна.
- 25 июля 2023
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