Сергей Юран — о победе над «Динамо»: поздравляю болельщиков. Формат Кубка мне нравится

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран после победы над «Динамо» (1:1, 4:3 — по пенальти) в матче 1‑го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России признался, что ему нравится формат турнира.
«В первую очередь хочется поздравить болельщиков с победой. В целом этот формат — лучший вариант, чтобы не затягивать матчи. Ведь они иногда бывают через два дня на третий. Оптимальный вариант, в целом нравится. Устраивают ли два очка? Всегда хочется большего, всегда хочется побеждать в игре. Победа в серии пенальти — тоже неплохо. Имели достаточное количество моментов, чтобы выиграть по игре.
К сожалению, были индивидуальные ошибки, будем их снова разбирать. Перед матчем заостряли внимание на том, насколько быстро «Динамо» работает в перехватах. Здесь мы «привезли» мяч сами себе. Есть тренировочный процесс и теории, разберём это. Сейчас самое главное — восстановить игроков. Нет никакой эйфории, просил сегодня ребят играть в футбол. Думаю, что болельщикам понравился матч. Играли в атаку, хорошо прессинговали, но реализация подкачала», — сообщил Юран в эфире «Матч ТВ».
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