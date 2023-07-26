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Паршивлюк — об Арсене Захаряне: куда мы его только не провожали! Но пока он игрок «Динамо»

Паршивлюк — об Арсене Захаряне: куда мы его только не провожали! Но пока он игрок «Динамо»
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Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался об игроке бело-голубых Арсене Захаряне, интерес к которому проявляет «Лацио».

«Мы его куда только не провожали! И в «Челси», и в «Фейеноорд», и в «Лацио», поэтому давайте дождёмся какой‑либо конкретики. Пока он игрок «Динамо» и должен приносить пользу здесь», — приводит слова Паршивлюка «Матч ТВ».

Захарян — воспитанник «Динамо». Футболист провёл суммарно за команду 84 матча, забил 17 голов и сделал 24 результативные передачи. Ранее сообщалось, что московский клуб договорился с «Лацио» о переходе 20‑летнего Арсена Захаряна.

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги 20-летний Арсен Захарян отыграл 27 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил семь голевых передач. Также на счету полузащитника 10 игр в Фонбет Кубке России, один гол и одна результативная передача.

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