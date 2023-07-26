Семак оценил дебют Марио Фернандеса за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дебют защитника своей команды Марио Фернандеса в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:0). Игрок обороны на 63-й минуте заменил хавбека Ду Кейроса.

«Марио вышел на своей привычной позиции, он только набирает форму. Эта позиция позволяет отдышаться или задержаться в атаке. Что касается Вячеслава Караваева, то он смотрелся хорошо физически, часто оказывался против Бериши один в один. Нам нужен был быстрый игрок, который мог бы страховать и играть в этом отношении надёжно. Оставили Караваева на этой позиции, а Марио выпустили на привычную, понимая, что игрового тонуса ему очень не хватает. Будем потихонечку набирать форму», — приводит слова Семака пресс-служба петербуржского клуба.

32-лений Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Правый защитник отыграл за армейцев 329 матчей, забил 11 голов и сделал 47 результативных передач. Последним клубом футболиста был бразильский «Интернасьонал». В понедельник, 17 июля, Фернандес подписал контракт с «Зенитом».