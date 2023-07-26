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Изидор бурно праздновал победу, Кики сделал неудачный кульбит. Фото победы «Локо»

Изидор бурно праздновал победу, Кики сделал неудачный кульбит. Фото победы «Локо»
Изидор праздновал победу, Кики сделал кульбит
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Вчера, 25 июля, прошёл матч 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России между «Локомотивом» из Москвы и «Уралом» из Екатеринбурга. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым (Петрозаводск).

На восьмой минуте встречи Тимур Аюпов открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд. На 34-й минуте Вильсон Изидор забил ответный мяч и сравнял счёт — 1:1. В начале второго тайма, на 49-й минуте, вышедший на замену Наир Тикнизян вывел «Локомотив» вперёд и установил окончательный счёт в матче – 2:1.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу в матче 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России с «Уралом» (2:1).

«В кубковом матче было много ротации и изменений. Понятно, что сыгранности в таком сочетании не хватало. Пропустили быстрый мяч, но ребята большие молодцы, что сумели переломить ход игры. Даже могли забивать третий мяч», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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