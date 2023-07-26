Алаев: весной у РПЛ была самая низкая посещаемость в истории, сейчас она выше в два раза

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал об изменении средней посещаемости матчей российского чемпионата. Цифры, показанные в матчах 1-го тура Российской Премьер-Лиги, оказались в два раза выше показателей первых весенних туров прошедшего розыгрыша РПЛ.

«Вот сейчас я слышал в эфире Георгия Черданцева: «Полупустые стадионы в первом туре». Так было сказано. Но это как посмотреть. Я помню матч в Химках «Торпедо» — «Урал» (встречу посетило 207 человек. — Прим. «Чемпионата»). Помню первые три тура, когда средняя посещаемость была 5 тысяч зрителей. Это самая низкая посещаемость за всю историю российского футбола. Можно посмотреть статистику, 90‑е годы. И тогда это было очень грустно и печально.

Сейчас, спустя меньше чем полгода, мы видим — средняя посещаемость уже 10 тысяч зрителей. И недовольны этим. Хотя ещё дома не играли «Балтика», «Рубин», «Зенит».

Я вижу не полупустые стадионы, а вижу положительную динамику; вижу, что часть активных фанатов возвращается, идёт диалог у ряда клубов. Заметен прогресс. Отдельные матчи собирают хорошую аудиторию.

Стараюсь смотреть на это с оптимизмом. Главное, чтобы это была тенденция, а не всплеск. Я вижу тенденцию за эти полгода. Надеюсь, рост не будет останавливаться. Тогда не будет вопросов, сколько абонементов, какая средняя посещаемость», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Напомним, ранее глава РПЛ прокомментировал количество абонементов, проданных клубами Российской Премьер-Лиги перед 1-м туром, а также рассказал, к какой цифре стремится лига.