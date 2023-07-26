Алаев: в последнем сезоне среди клубов РПЛ было распределено более 9 млрд рублей

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что средства, которые лига распределила между клубами в предыдущем сезоне чемпионата России, увеличились в 2,5 раза. Также Алаев объяснил стратегию развития Российской Премьер-Лиги до 2027 года, которую представили ранее этим летом.

«Речь идёт о проекте стратегии, который мы направили в клубы. Частично он стал публичным, но мы спокойно к этому относимся. Это документ, который администрация лиги подготовила совместно с партнёрами и консультантами. Теперь слово за клубами, каждый из которых имеет возможность что‑то добавить, с чем‑то не согласиться. После обсуждения обратной связи документ будет принят. После мы его презентуем, и это уже будет стратегия. Реально ли в условиях изоляции сделать лигу коммерчески успешной? Во‑первых, благодаря подписанным долгосрочным спонсорским контрактам лига уже коммерчески успешна.

Финансовые результаты все знают. Это серьёзные цифры. Спасибо нашим коммерческим партнёрам за это. Наша задача, чтобы следующий цикл — с учётом всех сложностей, изоляции — был не менее успешен. Чтобы цифры, контракты росли. В последнем сезоне среди клубов РПЛ было распределено более 9 млрд рублей. Можно посмотреть, какие показатели были до этого. Превышение более чем в 2,5 раза. Тут снова нужно поблагодарить моего предшественника, Ашота Хачатурянца. В этом и успешность. Очень хочется, чтобы эта цифра только росла, несмотря на все сложности», — цитирует Алаева «Матч ТВ».