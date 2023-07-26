Стали известны условия личного контракта Арсена Захаряна в «Лацио»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян в скором времени станет игроком «Лацио».

Как сообщает журналист Николо Скира, зарплата Захаряна в римском клубе составит € 1,8 млн в год. Соглашение с футболистом подпишут до 2028 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и итальянский «Лацио» пришли к соглашению по переходу футболиста. Сумма трансфера может составить € 10 млн + € 4 млн в качестве бонусов.

20-летний Захарян — воспитанник «Динамо». В нынешнем сезоне полузащитник сыграл один матч, в котором не отметился результативными действиями. Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

В прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги 20-леЗахаряна 10 игр в Фонбет Кубке России, один гол и одна результативная передача.