Стали известны условия личного контракта Арсена Захаряна в «Лацио»
Поделиться
Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян в скором времени станет игроком «Лацио».
Как сообщает журналист Николо Скира, зарплата Захаряна в римском клубе составит € 1,8 млн в год. Соглашение с футболистом подпишут до 2028 года.
Ранее сообщалось, что «Динамо» и итальянский «Лацио» пришли к соглашению по переходу футболиста. Сумма трансфера может составить € 10 млн + € 4 млн в качестве бонусов.
20-летний Захарян — воспитанник «Динамо». В нынешнем сезоне полузащитник сыграл один матч, в котором не отметился результативными действиями. Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
В прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги 20-леЗахаряна 10 игр в Фонбет Кубке России, один гол и одна результативная передача.
Комментарии
- 26 июля 2023
-
02:50
-
02:23
-
02:11
-
01:58
-
01:55
-
01:37
-
00:51
-
00:47
-
00:43
-
00:37
-
00:30
-
00:26
-
00:24
-
00:19
-
00:12
-
00:12
-
00:02
-
00:01
-
00:00
- 25 июля 2023
-
23:46
-
23:42
-
23:41
-
23:36
-
23:35
-
23:32
-
23:24
-
23:20
-
23:20
-
23:07
-
23:06
-
22:59
-
22:49
-
22:46
-
22:40
-
22:35
Партнерский контент