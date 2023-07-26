Представители Мбаппе начали переговоры с «Аль-Хилялем»

Представители нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе начали переговоры с саудовским «Аль-Хилялем».

Как сообщает AS, помимо финансового вопроса, стороны обсуждают срок действия контракта – клуб предлагает соглашение на два года, а футболист хочет однолетний контракт. Отмечается, что на всю сделку Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) готов потратить в общей сложности € 700 млн.

Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер.

В минувшем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца: