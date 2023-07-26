Тульский «Арсенал» подписал контракты с двумя полузащитниками

Тульский «Арсенал» подписал контракты с 27-летним Анатолием Макаровым из Беларуси и 26-летним Владиславом Пантелеевым, сообщает официальный сайт клуба. Оба выступают в линии полузащиты.
Макаров является воспитанником «Торпедо-БелАЗ», выступал за «Слоним-2017» и «Смолевичи». Последние три года он играл за родной клуб из Жодино. В прошлом сезоне в составе «Торпедо» стал обладателем Кубка Беларуси. В «Арсенале» Макаров будет выступать под 88-м номером.
Пантелеев хорошо знаком тульским болельщикам. За его плечами четыре сезона в составе «Арсенала». За «оружейников» мастер стандартных положений провёл 36 матчей, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. В последний раз Пантелеев играл за туляков в сентябре прошлого года. В новом сезоне хавбек будет выступать под №83.
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