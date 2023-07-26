Лионель Месси впервые сыграет с первых минут в составе «Интер Майами»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси впервые сыграет в стартовом составе своей новой команды.

Сегодня, 26 июля, американский клуб встретится с «Атлантой Юнайтед» в матче 2-го тура Кубка Лиг MLS + MX с «Атлантой Юнайтед». Начало игры — в 2:30 мск.

Новички «Интер Майами» Лионель Месси и Серхио Бускетс внесены в стартовый состав своей команды, таким образом, оба игрока впервые выйдут на поле в американском клубе с первых минут.

Напомним, Месси и Бускетс дебютировали за «Интер Майами» в матче с «Крус Асулем». Оба игрока вышли на поле на 54-й минуте. В этой встрече аргентинский нападающий забил гол со штрафного на 94-й минуте.

Ранее Месси выступал за «ПСЖ», в составе которого дважды стал чемпионом Франции и завоевал Суперкубок страны. В прошлом сезоне аргентинец принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 21 результативную передачу.

Леброн Джеймс тепло поприветствовал Лионеля Месси: