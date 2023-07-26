Вице-президент «Барселоны» рассказал, переживал бы он в случае перехода Мбаппе в «Реал»

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».
«Был бы я обеспокоен, если бы Мбаппе подписал контракт с «Реалом»? Вовсе нет. Я беспокоюсь за нашу команду и вижу, что при Хави она набирает лучшую форму. И это всё, что я могу сказать. Наши новички – очень скромные игроки, которые помогут нашим замечательным молодым игрокам. Мы должны попытаться снова сделать гегемонию в Ла Лиге реальностью», – приводит слова Юсте Mundo Deportivo.
Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер.
В минувшем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
В Барселоне продолжается реконструкция «Камп Ноу»:
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