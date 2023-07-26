Месси оформил первый дубль в составе «Интер Майами» за 22 минуты

В эти минуты проходит матч 2-го тура Кубка Лиг MLS + MX, в котором «Интер Майами» принимает на своём поле «Атланту Юнайтед». На момент написания новости счёт во встрече — 2:0 в пользу «Интер Майами».

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль. Футболист забил второй гол в матче на 22-й минуте.

Месси открыл счёт во встрече с «Атлантой» на восьмой минуте. Испанский полузащитник Серхио Бускетс также поучаствовал в голевой атаке американской команды и записал на свой счёт результативную передачу.

Напомним, Месси и Бускетс дебютировали за «Интер Майами» в матче с «Крус Асулем». Оба игрока вышли на поле на 54-й минуте. В этой встрече аргентинский нападающий забил свой первый гол за клуб со штрафного на 94-й минуте.

Леброн Джеймс тепло поприветствовал Лионеля Месси: