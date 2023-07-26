Дубль и результативная передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Атланту Юнайтед»

Завершился матч 2-го тура Кубка Лиг MLS + MX, в котором «Интер Майами» принимал на своём поле «Атланту Юнайтед». Встреча окончилась победой хозяев со счётом 4:0.
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль и записал на свой счёт результативную передачу. На восьмой минуте игры аргентинец открыл счёт в матче, а на 22-й минуте удвоил преимущество своей команды. Месси также поучаствовал и в четвёртом взятии ворот соперника. Звёздный форвард записал на свой счёт первую результативную передачу в новой команде и ассистировал отличившемуся финскому полузащитнику Роберту Тейлору.
Напомним, Месси дебютировал за «Интер Майами» в матче с «Крус Асулем». Игрок вышел на поле на 54-й минуте. В этой встрече аргентинский нападающий забил свой первый гол за клуб со штрафного на 94-й минуте.
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